Nijerya ve Benin Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Batı Afrika ülkeleri Nijerya ve Benin arasında ticari bağları geliştirmek için ekonomik işbirliği anlaşması yapıldı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun talimatıyla Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar liderliğindeki Nijeryalı yetkililer, Benin'den üst düzey yetkililerle görüştü.

Görüşmede, Nijerya ve Benin arasındaki serbest ticaret, ticaret ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Tuggar, Tinubu ve Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un sosyal ve ekonomik bağları güçlendirmek ve iki ülke vatandaşları arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla istişare forumu düzenlediklerini belirtti.

Toplantının ardından iki ülke arasında ekonomik işbirliği anlaşması imzalandığını aktaran Tuggar, "Ayrıca toplantıda, Nijerya'daki Tsamiya ile Benin'deki Angular Sule Wata arasındaki sınır kapısının altyapı geliştirme yoluyla yeniden canlandırılması üzerinde duruldu." dedi.

Bakan Tugger, iki kardeş Batı Afrika ülkesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekledi.