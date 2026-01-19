Haberler

Nijerya ile BAE arasında liman ve denizcilik alanında işbirliği anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya ile Birleşik Arap Emirlikleri, liman geliştirme, denizcilik lojistiği ve dijital çözümler alanlarında stratejik işbirliği sağlayan bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomi ilişkileri için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Nijerya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), liman geliştirme, denizcilik lojistiği ve dijital çözümler alanlarında stratejik işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Denizcilik ve Mavi Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık ile BAE'ye bağlı Abu Dabi merkezli bir şirket arasında liman geliştirme, denizcilik lojistiği ve dijital çözümler alanlarında stratejik işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya heyetinin anlaşmanın ayrıntıları ve stratejik önemi hakkında Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu da bilgilendirdiği aktarıldı.

Anlaşmanın, Nijerya-BAE ekonomik ilişkilerinde önemli dönüm noktası olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 20 yılı aşkın süredir gündemde olan bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki daha geniş ticaret ve yatırım temaslarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülkenin denizcilik ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğini derinleştirme yönündeki kararlılığını yenilediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum