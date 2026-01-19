Nijerya ile BAE arasında liman ve denizcilik alanında işbirliği anlaşması

Nijerya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), liman geliştirme, denizcilik lojistiği ve dijital çözümler alanlarında stratejik işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Denizcilik ve Mavi Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık ile BAE'ye bağlı Abu Dabi merkezli bir şirket arasında liman geliştirme, denizcilik lojistiği ve dijital çözümler alanlarında stratejik işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya heyetinin anlaşmanın ayrıntıları ve stratejik önemi hakkında Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu da bilgilendirdiği aktarıldı.

Anlaşmanın, Nijerya-BAE ekonomik ilişkilerinde önemli dönüm noktası olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 20 yılı aşkın süredir gündemde olan bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki daha geniş ticaret ve yatırım temaslarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülkenin denizcilik ve mavi ekonomi alanlarında işbirliğini derinleştirme yönündeki kararlılığını yenilediği ifade edildi.