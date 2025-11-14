Haberler

Nijerya, Ulusal Dil Politikasını İptal Etti: Öğretim Dili İngilizce Olacak

Güncelleme:
Nijerya Federal Hükümeti, ana dilde eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırarak tüm eğitim kademelerinde öğretim dilinin İngilizce olacağını açıkladı. Eğitim Bakanı Dr. Tunji Alausa, bu kararın gerekçelerini ve eğitimdeki sorunları vurguladı.

Nijerya Federal Hükümeti, 2022'de yürürlüğe giren ve okul öncesinden altıncı sınıfa kadar öğretimin ana dilde yapılmasını zorunlu kılan Ulusal Dil Politikası'nı iptal ederek, öğretim dili olarak İngilizceye dönüş kararı aldı.

Eğitim Bakanı Dr. Tunji Alausa, Abuja'da düzenlenen 2025 Dil ve Eğitim Uluslararası Konferansı'nın açılışında konuştu.

Bakan Alausa, üç yıldır uygulanan Ulusal Dil Politikası'nın beklenen sonuçları vermediğini ve ülkenin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Alausa, bakanlığın yürüttüğü "veriye dayalı ve kapsamlı inceleme" sonucunda, ana dilde öğretimin birçok bölgede standartların altında uygulandığını belirterek, "Ulusal Dil Politikası iptal edilmiştir. Artık ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademelerde öğretim dili İngilizce olacaktır." dedi.

"Öğrenciler yıllarca ana dilinde eğitim görüyor ancak üniversiteye giriş sınavları İngilizce oluyor"

Bakan Alausa, ülkenin çok dilli yapısının politikayı uygulanabilir olmaktan uzaklaştırdığını vurgulayarak, uygulamada bölgesel uyumsuzluklar görüldüğünü kaydetti.

Alausa, "Bazı bölgelerde Hausa, bazı bölgelerde Kanuri, bazı şehirlerde ise farklı etnik grupların dilleri yoğun. Buna karşın öğretmen kadroları çoğu zaman bu dilleri bilmiyor. Öğrenciler yıllarca ana dilinde eğitim görüyor ancak üniversiteye giriş sınavları İngilizce oluyor. Bu kopukluk başarının ciddi şekilde düşmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

"Altyapı olmadan ana dil eğitimi sürdürülemezdi"

Eğitim Politikaları Araştırmacısı Dr. Abubakar İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın "zor ama gerekli" olduğunu söyledi.

İdris, "Nijerya'da onlarca yerel dil bulunuyor. Bu dillerde eğitim verecek yeterli öğretmen, ders materyali ve müfredat olmadan ana dilde eğitime geçmek gerçekçi değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl sorunun öğretmen niteliği olduğuna değinen İdris, kaliteli öğretmen açığı kapatılmadan hangi dilde eğitim verildiğinin ikinci planda kalması gerektiğini ifade etti.

İdris, hükümetin aldığı kararın da ani olduğunu aktararak, "Politikanın tamamen kaldırılması yerine kademeli bir uyum planı oluşturulabilirdi. Yerel diller tamamen dışlanmadan iki dilli modeller uygulanabilirdi." diye konuştu.

Abuja'daki bir ilkokulda öğretmen olan Umar Halima ise erken yaşta İngilizce eğitimine geçilmesini desteklediğini belirterek, "Çocukların küresel dilde erken eğitim almaları gelecekte büyük avantaj sağlar." dedi.

İlkokul öğretmeni Emmanuel Godwin ise kararın aceleye getirildiğini savunarak, "Üç yıl, eğitim reformlarının sonuç vermesi için çok kısa bir süre. Öğretmen eğitimi ve materyal desteği artırılmadan politika başarısız olmaya mahkumdu." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da 2022'de yürürlüğe giren Ulusal Dil Politikası kapsamında, okul öncesinden altıncı sınıfa kadar öğretimin ana dilde yapılması zorunlu kılınıyordu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
