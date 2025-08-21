Nijerya, Tokyo Konferansı'nda 1 Milyar Dolarlık Fırsatlar Peşinde

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Tokyo'daki uluslararası konferansa katılarak 1 milyar doları aşan ticaret ve yatırım fırsatlarını gündeme getirdi. Zirvede yeşil inovasyon, sanayi büyümesi ve gençlerin güçlendirilmesi vurgulandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin Japonya'da düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD), 1 milyar doları aşan ticaret ve yatırım fırsatlarını açığa çıkarmak amacıyla katıldığını bildirdi.

Devlet Başkanı Tinubu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Afrika ile birlikte yenilikçi çözümler üretmek" temasıyla düzenlenen zirveye katılımlarının yeşil inovasyon, sanayi büyümesi ve gençlerin güçlendirilmesi ekseninde şekillendiğini belirtti.

Konferansı, kalıcı kalkınma ve küresel ortaklık için bir sıçrama tahtası olarak nitelendiren Tinubu, şunları kaydetti:

" Nijerya'nın katılımı, 1 milyar doların üzerinde ticaret ve yatırım fırsatının açığa çıkarılması, yeşil inovasyon ve sanayi büyümesinin hızlandırılması, gençlerimiz için fırsatların genişletilmesi ve Nijerya'nın Batı Afrika'nın kalbi ve giriş kapısı olarak konumlandırılması hedefini taşıyor."

Tinubu, Nijerya'nın kalkınma vizyonunu "teknoloji, yetenek ve güven" temelleri üzerine inşa ettiklerini vurgulayarak, kıtada liderlik rolünü sürdüreceğini ifade etti.

