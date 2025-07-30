Nijerya Tarım Sektörüne 538 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Nijerya tarımsal üretkenliği artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve agro-sanayileşmeyi hızlandırmak amacıyla başlatılan Özel Tarımsal Sanayi İşleme Bölgeleri (SAPZ) programının ilk aşamasına 538 milyon dolarlık kaynak tahsis etti.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi'nde (UNFSS+4), Nijerya'nın tarım sektörüne verdiği öneme işaret etti.

Shettima, ülkesinin tarımsal üretkenliği artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve agro-sanayileşmeyi hızlandırmak amacıyla başlatılan SAPZ programının ilk aşamasına, 538 milyon dolarlık kaynak tahsis ettiğini açıkladı.

Bu girişimin, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), İslam Kalkınma Bankası ve diğer kalkınma ortaklarıyla birlikte yürütüldüğünü kaydeden Shettima, 2027 yılına kadar toplam 1 milyar dolarlık yatırım çekmesinin hedeflendiğini belirtti.

Shettima, SAPZ programının bugüne kadar Nijerya'nın hedef bölgelerinde 785 binden fazla istihdam oluşturduğunu söyleyerek girişimin ayrıca hasat sonrası kayıpları yüzde 80 oranında azaltmayı amaçladığını dile getirdi.

Gıda güvenliği barışın teminatıdır

Afrika'nın tarım ve gıda geleceğinde gençlerin kilit rol oynadığını vurgulayan Shettima, bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nijerya hükümetinin gıda güvencesini sağlama konusundaki kararlılığını yineleyen Shettima, hükümetin 500 binden fazla hektar ekilebilir araziyi yeniden üretime kazandırdığını anlattı.

Shettima, çiftçilerin güvenli bir şekilde tarım arazilerine ulaşabilmesi için güvenlik sektöründe reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.