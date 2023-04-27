Nijerya, Sudan'dan 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek

Nijerya, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan, 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek.

Nijerya, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan, 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek.

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa, konuk olduğu bir televizyon programında, hükümetin Sudan'daki Nijerya vatandaşlarının tahliyesini başlattığını belirtti.

Sudan'dan 3 bin 500 Nijeryalı vatandaşının tahliye edileceğini kaydeden Dabiri-Erewa, Nijerya vatandaşlarının otobüslerle Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştıktan sonra uçakla Nijerya'ya getirileceğini ifade etti.

Öte yandan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Nijeryalı olmadığını söyledi.

Onyeama, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesinde, öğrencilere ve kadınlara öncelik verileceğini belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.