Nijerya, Sudan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı

Nijerya, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık bir aydır süren çatışmalar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarının tahliye operasyonlarını tamamladı.

Nijerya, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık bir aydır süren çatışmalar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarının tahliye operasyonlarını tamamladı.

Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Nijeryalıların tahliyesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, savaşın parçaladığı Sudan'da mahsur kalan Nijerya vatandaşlarının tahliyesinin sona erdiği ve son grubun da Nijerya'ya ulaştığı belirtildi.

Hükümet tarafından Sudan'dan 2 bin 518 Nijerya vatandaşının hava yoluyla taşınması için 15 uçağın görevlendirildiği aktarılan açıklamada, tahliye operasyonu sırasında hiçbir Nijeryalının hayatını kaybetmediği vurgulandı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.