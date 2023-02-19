Nijerya Su Kaynakları Bakanı'ndan şiddetli yağışların sellere neden olabileceği uyarısı Güncel Haberler Nijerya Su Kaynakları Bakanı Suleiman Adamu, ülkede yıl içinde beklenen şiddetli yağışların sellere yol açabileceği uyarısında bulundu. Nijerya Su Kaynakları Bakanı Suleiman Adamu, ülkede yıl içinde beklenen şiddetli yağışların sellere yol açabileceği uyarısında bulundu. Adamu, yaptığı açıklamada, bu yıl Federal Başkent Bölgesi'nin yanı sıra 32 eyalette sel yaşanabileceğini söyledi. Kıyı bölgelerindeki eyaletlerin de deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlara maruz kalabileceği uyarısında bulunan Adamu, bu bölgelerdeki taşkınların nüfus, tarım, geçim kaynakları, hayvancılık, altyapı ve çevre açısından etkilerinin yüksek olmasının beklendiğini dile getirdi. Nijerya hükümeti, ülkede geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler

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