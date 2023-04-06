Nijerya, sosyal programlar için Dünya Bankasından 800 milyon dolar kredi aldı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, sosyal programlar için Dünya Bankasından 800 milyon dolar kredi temin etti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, sosyal programlar için Dünya Bankasından 800 milyon dolar kredi temin etti.

Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, başkent Abuja'daki devlet başkanlığı sarayında düzenlenen Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ahmed, hükümetin haziranda benzin sübvansiyonlarının kaldırılmasından önce ulusal sosyal programını büyütmek için Dünya Bankasından 800 milyon dolar kredi aldığını belirtti.

Ahmed, hükümetin sübvansiyonun kaldırılmasının nüfusun en savunmasız kesimi üzerindeki acısını hafifletmek için para dağıtmayı planladığını ifade ederek, işçiler için de toplu taşıma otobüsleri düşündüğünü söyledi.

Ülkenin 10 milyon haneyi kayıt altına aldığını, bunun da savunmasız listesindeki 50 milyon kişiye eşdeğer olduğunu kaydeden Ahmed, "Birkaç şey hala planlanıyor. Bazılarını hızlı bir şekilde uygulamaya başlayabiliriz, bazıları ise uzun vadeli uygulamalardır." dedi.

Ahmed, sübvansiyonun kaldırılması konusunda da hükümetin farklı kademelerinde ve yeni seçilen Başkan Bola Ahmed Tinubu yönetiminin üyeleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Nijerya hükümeti, petrol ürünlerine sübvansiyon ödenmesi için yılda trilyonlarca naira harcıyor. Hükümet, petrol piyasanda belirlenen fiyatlar lehine tekrar tekrar sübvansiyon ödemesini kesmeye çalışmıştı.