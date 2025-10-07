Nijerya Senatosu'ndan Yurt Dışında Suç İşleyenlere Pasaport Yasağı

Nijerya Senatosu, yurt dışında suç işleyerek hüküm giyen vatandaşların pasaportlarının 10 yıl süreyle askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Kuzey Nijer Senatörü Abubakar Bello'nun sunduğu tasarı, pasaport yasasında değişiklik öngörüyor.

Düzenleme, yurt dışında suç işleyen Nijeryalıların pasaportlarının ceza sürelerinin tamamlanmasının ardından 10 yıl boyunca geri verilmemesini amaçlıyor.

Tasarıyı savunan Senatör Onawo Ogwoshi, düzenlemenin ülkenin uluslararası itibarını korumak için "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.

Ogwoshi, "Pasaport bir zamanlar gururun sembolüyken şimdi itibarsızlaştırılmış durumda. Bu, ulusal bir acil durum haline geldi." dedi.

Senatörler, tasarının suçlara karşı caydırıcılık sağlayacağını ve Nijerya'nın uluslararası alanda hesap verebilirliğe bağlılığını göstereceğini ifade etti.

Söz konusu yasa tasarısı, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayından sonra yürürlüğe girecek.