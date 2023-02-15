Nijerya seçimlerini 90 AfB gözlemcisi izleyecek

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerini 90 Afrika Birliği (AfB) gözlemcisinin takip edeceği bildirildi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerini 90 Afrika Birliği (AfB) gözlemcisinin takip edeceği bildirildi.

AfB'nin açıklamasında, eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın öncülüğünde Nijerya'da yapılacak seçimler için 90 gözlemcinin gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, AfB'nin hedeflerinin seçim sürecinin "doğru ve tarafsız bir değerlendirmesini" sağlamak ve "Nijerya'da demokrasi, barış, istikrar ve kalkınmanın sağlamlaştırılmasına yönelik" desteğini göstermek olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta devlet başkanlığı ve valilik seçimleri yapılacak.

Seçimlerde yaklaşık 93 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

Devlet başkanlığı seçiminde 18 aday ve parti başkanı yarışacak.

Terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile silahlı çete üyeleri, ülkede seçimlerin en büyük tehdidi olarak gösteriliyor.