Nijerya seçimler nedeniyle tüm kara sınırlarını kapatıyor

Nijerya'da yarın yapılacak devlet başkanı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri nedeniyle ülkenin tüm kara sınırlarının kapatılacağı bildirildi.

Nijerya'da yarın yapılacak devlet başkanı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri nedeniyle ülkenin tüm kara sınırlarının kapatılacağı bildirildi.

Nijerya Göçmenlik Bürosu Denetleme Kurulu Başkanı İsah İdris, yaptığı yazılı açıklamada, "Federal hükümet, 25 Şubat saat 00.00'dan 26 Şubat 00.00'a kadar tüm kara sınırlarının tamamen kapatılması talimatını verdi." ifadesini kullandı.

İdris, tüm komuta denetçilerinin bu direktifin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayacağını belirtti.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25 Şubat'ta devlet başkanı ve 11 Mart'ta vali seçimleri yapılacak.

Devlet başkanı seçiminde 18 aday yarışacak.

Terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile silahlı çete üyeleri, ülkede seçimler için güvenlik tehdidi oluşturuyor.