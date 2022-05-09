Nijerya Seçim Komisyonu Başkanı, "cumhurbaşkanlığı adaylığı" iddiasını yalanladı - Haberler

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Nijerya Seçim Komisyonu Başkanı, "cumhurbaşkanlığı adaylığı" iddiasını yalanladı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya Seçim Komisyonu Başkanı, 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' iddiasını yalanladı

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağına yönelik iddiayı yalanladı.

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağına yönelik iddiayı yalanladı.

INEC Başkanı Sözcüsü Rotimi Oyekanmi, yaptığı yazılı açıklamada, Yakubu'nun gelecek yılın başlarında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partizan siyasete karışmayacağını veya aday olmayacağını belirtti.

Oyekanmi, INEC Başkanı'nın 2023'teki seçime katılması için yapılan çağrıları "gerçekleşmeyecek saçma bir teklif" olarak nitelendirdiğini, özgür, adil ve güvenilir seçimlere bağlı bir hakem olmaya devam edeceğini vurguladı.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Güncel, Haberler

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