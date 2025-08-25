Nijerya Savunma Bakanı: Afrika Güvenliği İçin Dijital Çözümler ve İşbirliği Gerekli

Nijerya Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle, Afrika'nın ciddi ve giderek değişen güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu, bu tehditlerin üstesinden gelmek için dijital çözümlere ve güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bakan Matawalle, başkent Abuja'da düzenlenen 2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Afrika'nın ciddi ve giderek değişen güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Matawalle, bu tehditlerin üstesinden gelmek için dijital çözümlere ve güçlü kıtasal işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Matawalle, kıtanın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunlarının "karmaşık ve ulus ötesi" olduğunu ifade etti.

"Bugün önemli bir adım atıyoruz. Afrika'nın güvenliği, Afrika'nın çözümleri, liderliği ve birliğiyle sağlanmalıdır." diyen Matawalle, bu kapsamda kıta ülkeleri arasında güçlü bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Matawalle, Nijerya'nın kıta barışına ve güvenliğine yönelik lider bir rol oynadığını belirterek, ülke ordusunun barışı koruma, terörle mücadele ve insani yardım operasyonlarında aktif görevler üstlendiğini belirtti.

Boko Haram, ISWAP, El Kaide ve Eş-Şebab gibi terör örgütlerinin Afrika'nın bazı bölgelerinde büyük yıkıma yol açtığının altını çizen Matawalle, bunlarla mücadelede yapay zeka ve siber savunma dahil modern teknolojilere yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.