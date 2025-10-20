Haberler

Nijerya Ordusundan Terörle Mücadele Operasyonu: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki teröristlere yönelik düzenlediği 48 saatlik operasyonlarda 17 teröristi etkisiz hale getirirken, 10 rehine kurtarıldı ve 85 terörist yakalandı.

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde teröristlere karşı 48 saat süren operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığı kaydedildi.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, 85 teröristin de yakalandığı ifade edildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com

