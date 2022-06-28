Nijerya ordusundan eyalet valisinin 'bireysel silahlanma' çağrısına tepki

Nijerya ordusu, Zamfara eyaleti valisinin, silahlı çetelere karşı kendilerini korumaları için halka yaptığı bireysel silahlanma çağrısına tepki gösterdi.

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin yasalarla yönetildiğini, bu nedenle böyle bir çağrının temeli olmadığını belirtti.

Eyaletlerin güvenliğini, güvenlik güçlerinin sağlaması gerektiğinin altını çizen İrabor, "Zamfara ve diğer eyaletlerde güvenliği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden bireysel silahlanmanın doğru bir adım olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da, eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı.

Eyalet, beş yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Son olarak eyalette, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.