Haberler

Nijerya Ordusundan Darbe İddialarına Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya ordusu, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. 16 askerin gözaltına alındığı soruşturmanın rutin bir iç denetim süreci olduğu belirtildi.

Nijerya ordusu, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu bildirdi.

Nijerya Savunma Karargahından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin "asılsız, kasıtlı ve kamuoyunda gereksiz gerginlik yaratmayı amaçlayan" bir girişim olduğu belirtildi.

Ülkede 16 askerin gözaltına alındığına dair haberlere de değinilen açıklamada, bu soruşturmanın "rutin bir iç denetim süreci" olduğu ve disiplin ile profesyonelliğin korunmasına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada halk, güvenlik güçlerine destek vermeye çağrılarak, Nijerya ordusunun anayasaya ve demokratik yönetime bağlılığı yinelendi.

Nijerya'da faaliyet gösteren Sahara Reporters adlı gazete, aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve onları soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!

Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.