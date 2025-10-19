Nijerya Ordusundan Darbe İddialarına Yanıt

Nijerya ordusu, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu bildirdi.

Nijerya Savunma Karargahından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin "asılsız, kasıtlı ve kamuoyunda gereksiz gerginlik yaratmayı amaçlayan" bir girişim olduğu belirtildi.

Ülkede 16 askerin gözaltına alındığına dair haberlere de değinilen açıklamada, bu soruşturmanın "rutin bir iç denetim süreci" olduğu ve disiplin ile profesyonelliğin korunmasına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada halk, güvenlik güçlerine destek vermeye çağrılarak, Nijerya ordusunun anayasaya ve demokratik yönetime bağlılığı yinelendi.

Nijerya'da faaliyet gösteren Sahara Reporters adlı gazete, aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve onları soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurulduğunu belirtmişti.