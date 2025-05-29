Nijerya Ordusu, Terörle Mücadele Kapsamında 4 Pakistan Vatandaşını Gözaltına Aldı

Nijerya Ordusu, Terörle Mücadele Kapsamında 4 Pakistan Vatandaşını Gözaltına Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 Pakistan vatandaşı gözaltına alındı. Ordunun düzenlediği operasyon, silah kaçakçılığı ve teröristlere eğitim verme faaliyetlerine yönelikti. Nijerya ordusu, uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 Pakistan vatandaşını gözaltına aldı.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu harekatının Komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde operasyon düzenlediğini ifade etti.

Abdulsalam Abubakar, operasyonlarda terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 Pakistan vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.???????

Abubakar, bu kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı ve ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör gruplarına eğitim verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yabancı unsurların, terör gruplarına ileri düzey taktikler öğrettiğini belirten Abubakar, bu grupların artık gözetleme ve saldırı amacıyla insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını belirtti.

Abubakar, "Bu paralı savaşçılar, teröristlere taktik ve stratejik eğitim sağlamakta. Buna İHA'ların kullanımı, gelişmiş el yapımı patlayıcıların üretimi ve askerlerimize yönelik tuzakların kurulması da dahil." ifadelerini kullandı.

Ülkede artan terör tehdidine karşı uluslararası düzeyde koordineli bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulayan Abubakar, istihbarat, gözetleme ve keşif çalışmalarının yoğunlaştırılması ve sınır ötesi destek ağlarının dağıtılması için komşu ülkelerle işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Abubakar, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP örgütlerine karşı verilen mücadelenin yalnızca silahlı kuvvetlere karşı değil, tüm Nijerya'ya yönelik bir savaş olduğunun altını çizerek, halkın bu tehdidi ulusal bir mesele olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı
Kerem Demirbay: Saygısızlık olmazsa hiçbir oyuncuyla kötü olmam

Gabriel Sara ile olan rekabetine dair söyledikleri dikkat çekti
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.