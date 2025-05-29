Nijerya Ordusu, Terörle Mücadele Kapsamında 4 Pakistan Vatandaşını Gözaltına Aldı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 Pakistan vatandaşını gözaltına aldı.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu harekatının Komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde operasyon düzenlediğini ifade etti.

Abdulsalam Abubakar, operasyonlarda terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 Pakistan vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.???????

Abubakar, bu kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı ve ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör gruplarına eğitim verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yabancı unsurların, terör gruplarına ileri düzey taktikler öğrettiğini belirten Abubakar, bu grupların artık gözetleme ve saldırı amacıyla insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını belirtti.

Abubakar, "Bu paralı savaşçılar, teröristlere taktik ve stratejik eğitim sağlamakta. Buna İHA'ların kullanımı, gelişmiş el yapımı patlayıcıların üretimi ve askerlerimize yönelik tuzakların kurulması da dahil." ifadelerini kullandı.

Ülkede artan terör tehdidine karşı uluslararası düzeyde koordineli bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulayan Abubakar, istihbarat, gözetleme ve keşif çalışmalarının yoğunlaştırılması ve sınır ötesi destek ağlarının dağıtılması için komşu ülkelerle işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Abubakar, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP örgütlerine karşı verilen mücadelenin yalnızca silahlı kuvvetlere karşı değil, tüm Nijerya'ya yönelik bir savaş olduğunun altını çizerek, halkın bu tehdidi ulusal bir mesele olarak görmesi gerektiğini söyledi.