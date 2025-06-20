Nijerya Ordusu, Silahlı Saldırıyı Faillerine Evsahipliği Yapan Sakinleri Suçluyor

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Nijerya'nın Benue eyaletinde gerçekleşen ve 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının failleri, bölge halkı tarafından korunduğu iddia ediliyor. Genelkurmay Başkanı, saldırganların yerel topluluk tarafından barındırıldığını belirtti.

Nijerya ordusu, Benue eyaletinin Yelewata bölgesi sakinlerini 150 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faillerini korumakla suçladı.

Nijerya Genelkurmay Başkanı General Christopher Musa, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu suçlular, toplumdaki insanlar tarafından barındırılıyor." dedi.

Musa, Benue genelinde olası saldırılar konusunda önceden uyarıda bulunulduğunu ve birliklerin buna göre konuşlandırıldığını ancak bölge halkının saldırganlara ev sahipliği yaparak yiyecek verdiklerini ve güvenlik güçlerine yardımcı olmadıklarını söyledi.

Bölge sakinleri ise güvenlik görevlilerinin can ve mal güvenliğini korumak için yeterince çaba göstermediğini savunuyor.

Benue eyaletinde silahlı kişiler, 15 Haziran sabahı erken saatlerde eyaletin Yelewata bölgesine saldırı düzenlemişti.

Ulusal basındaki haberlerde saldırının hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları tarafından düzenlendiği iddia edilmiş, 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Benue'de hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanlarının, 2 Haziran'da eyaletin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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