Nijerya ordusu, silahlı kişilerin rehin aldığı 10 sivili kurtardı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerince rehin alınan 10 sivil kurtarıldı.

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu, Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde silahlı çetelerin kampını tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

Ordu, operasyonda silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 10 sivili kurtardı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.