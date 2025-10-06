Haberler

Nijerya Ordusu Operasyon Düzenledi: 35 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki operasyonlarda 35 teröristi etkisiz hale getirdi. 22 rehin kurtarıldı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, ordunun düzenlediği operasyonlarda 35 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 29 Eylül - 4 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde teröristlere karşı hava ve kara operasyonları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda aralarında teröristlerin elebaşının da bulunduğu 35 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Teröristlerin rehin aldığı 22 kişinin ise kurtarıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatları ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.