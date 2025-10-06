Nijerya Ordusu Operasyon Düzenledi: 35 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, ordunun düzenlediği operasyonlarda 35 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 29 Eylül - 4 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde teröristlere karşı hava ve kara operasyonları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda aralarında teröristlerin elebaşının da bulunduğu 35 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Teröristlerin rehin aldığı 22 kişinin ise kurtarıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatları ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.