Nijerya Ordusu'ndan Güvenlik Operasyonu: 6 Bin Yeni Asker Göreve Başladı

Nijerya Ordusu, ülke genelinde artan güvenlik tehditlerine karşı operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla 6 bin 195 yeni askeri göreve başlattı.

Kaduna eyaletinin Zaria kentindeki Nijerya Ordu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 88. Dönem Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde göreve başlayan askerlerin, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden terör, isyancılık, çete saldırıları ve altyapı sabotajlarıyla mücadelede önemli rol oynaması bekleniyor.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Olufemi Oluyede, törende yaptığı konuşmada, mezun olan askerleri tebrik ederek, disiplinden ödün vermemeleri ve görevlerinde kararlılık göstermeleri gerektiğini söyledi.

"Askerlik mesleğine adım attığınız bu günde, ülkemizin terörle ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadelesinde artık sizler de çözümün bir parçasısınız. Nerede görev yaparsanız yapın, aldığınız eğitimi yansıtmalı ve zorluklar karşısında cesur olmalısınız." ifadelerini kullanan Oluyede, askerlerin görev esnasındaki davranışlarının hem kendi hayatlarını hem de silah arkadaşlarının güvenliğini doğrudan etkileyebileceğine dikkati çekti.

Oluyede, ordunun temel değerleri olan disiplin, sadakat, dürüstlük, özveri, cesaret ve saygının önemine işaret ederek, bu değerlerin her koşulda korunması gerektiğini kaydetti.

Ülkede altı ay süren temel eğitimi başarıyla tamamlayan 6 bin 195 asker, ileri düzeyde silah ve ekipman eğitimi alarak özel muharebe becerileri kazanacak.

Yeni askerler, ülkenin kuzeydoğusundaki terör tehdidinden kuzeybatıdaki haydutluk, kuzey merkezdeki çiftçi-çoban çatışmalarından güneydoğudaki ayrılıkçı hareketlere kadar birçok güvenlik sorununa müdahale etmek üzere ülke genelinde konuşlandırılacak.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.