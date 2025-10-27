Haberler

Nijerya Ordusu Kebbi Eyaletinde 80 Silahlı Çeteyi Etkisiz Hale Getirdi

Güncelleme:
Nijerya ordusu, Kebbi eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 80 silahlı çete üyesini öldürdü. Operasyon sırasında rehin alınan 2 sivil kurtarılırken, çok sayıda motosiklet ve silah ele geçirildi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde düzenlediği operasyonlarda, 80 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Kebbi Valiliğinin İletişim ve Strateji Özel Danışmanı Abdullahi Idris Zuru, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Zamfara eyaletinin sınırından Kebbi'ye sızmaya çalışan çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Zuru, operasyonda 80 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonda, silahlı çete üyesinin rehin aldığı 2 sivilin de kurtarıldığını aktaran Zuru, silahlı çete üyelerine ait onlarca motosiklet, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Ülkede, motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kebbi de dahil bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin kuzeybatısı, son yıllarda silahlı grupların artan saldırılarının odağı haline geldi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
