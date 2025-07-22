Nijerya Ordusu, Gine Bissau'ya 173 Asker Görevlendirdi

Nijerya ordusu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gine Bissau'daki barış gücü misyonu kapsamında 173 askeri görevlendirdi.

Eğitimini tamamlayan 173 Nijeryalı askeri için başkent Abuja'da düzenlenen mezuniyet törenine, Kara Kuvvetleri Barış Gücü Operasyonları Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nansak Shagaya katıldı.

Törende konuşan Shagaya, askerleri zorlu ön konuşlanma eğitimini başarıyla tamamladıkları için tebrik etti.

Askerlerin görev sırasında cesaret, dürüstlük ve profesyonellik gibi temel değerlere sadık kalmaları gerektiğini vurgulayan Shagaya, "Görevimiz, Gine Bissau halkının güvenliğini ve istikrarını sağlamaktır. Nijerya, uluslararası barış çabalarına uzun süredir anlamlı katkılar sunmaktadır." dedi.

Shagaya, Nijeryalı barış gücü askerlerinin daha önce Lübnan, Liberya, Gambiya, Güney Sudan'daki Abyei bölgesi ve Gine Bissau gibi çeşitli çatışma bölgelerinde sergilediği liderlik ve cesaretin dünya genelinde takdirle karşılandığını belirtti.

Nansak Shagaya, barış gücü askerlerinin yerel yasalar ve geleneklere saygı çerçevesinde görev yapması gerektiğini ifade etti.

Askeri Liderlik ve İlgili Eğitim ve Lojistik Barış Gücü Merkezi (MLAILPKC) Komutanı Tümgeneral Ademola Adedoja, geçen hafta ECOWAS'ın Gambiya'daki barış gücü misyonu (ECOMIG) kapsamında ülkeye 197 Nijeryalı asker gönderildiğini hatırlattı.

Adedoja, barış gücü görevlerinin sadece askeri bir disiplin değil, aynı zamanda kültürel hassasiyet ve insani değerler gerektirdiğine dikkati çekti.