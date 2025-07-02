Nijerya Ordusu Boko Haram'a Karşı Operasyon Düzenledi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Nijerya- Kamerun sınırında düzenlediği operasyonda 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram ile mücadele kapsamında Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) askerlerinin Nijerya- Kamerun sınırındaki Rann-Gamboru Ngala kara yolunda teröristlere karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü, onlarca teröristin yaralı kaçtığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.