Nijerya Ordusu Boko Haram'a Karşı Operasyon Düzenledi

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Nijerya ordusu, Boko Haram ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 10 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyon Nijerya-Kamerun sınırında gerçekleştirildi. Boko Haram, 2009'dan bu yana çok sayıda terör eylemi ile ülkede on binlerce kayba neden oldu.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Nijerya- Kamerun sınırında düzenlediği operasyonda 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram ile mücadele kapsamında Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) askerlerinin Nijerya- Kamerun sınırındaki Rann-Gamboru Ngala kara yolunda teröristlere karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü, onlarca teröristin yaralı kaçtığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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