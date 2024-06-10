Nijerya Ordusu Biafra Yerli Halklarının 6 Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, güneydeki Abia eyaletinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) 6 üyesini etkisiz hale getirdi.

Ordunun X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, IPOB üyelerinin Abia eyaletinde 5 askeri öldürmesinin ardından eyalete bağlı İgboro Ormanı'nda örgüte karşı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığı kaydedildi.

Örgütün sığındığı kampların imha edildiği aktarılan paylaşımda, örgüte ait silah ve mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi.

Eyalete bağlı Aba bölgesinde 29 Mayıs'ta IPOB'un elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen zorunlu "evde kal" eyleminde sokağa çıkan 5 asker teröristler tarafından öldürülmüştü.

Kanu 15 suçtan yargılanıyordu

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest kaldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Aynı yıl eyalette ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olayların ardından IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 ayrı suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de davanın düşürülerek Kanu'nun serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.