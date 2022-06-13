Nijerya ordusu, 5 bin 800 asker istihdam edecek - Haberler

Nijerya ordusunun, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle 5 bin 800 asker istihdam edeceği bildirildi.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Yahaya, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliği sağlamak için 5 bin 800 askerin istihdam edileceğini belirterek "Nijerya şu anda Boko Haram teröristleri, silahlı çete üyeleri, adam kaçıranlar, ayrılıkçı kışkırtıcılar ve diğer suç unsurlarının faaliyetleri gibi çok sayıda güvenlik sorunuyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Nijerya ordusu, daha önce ülkedeki teröristlere karşı düzenlenecek operasyonlar için emekli askerlerin yeniden görevlendireceğini duyurmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde son bir hafta düzenlenen silahlı saldırılarda en az 80 kişi hayatını kaybetti.