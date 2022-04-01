Nijerya ordusu 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Nijerya ordusunun, ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 34 çete üyesi ölü ele geçirildi.

Ulusal basındaki haberlerde yer alan askeri yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ordu, 28 Mart'ta Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgedeki silahlı çetelere operasyon düzenledi.

Yetkili, operasyonda 34 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda kişinin ise yaralı kaçtığını kaydetti.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 46 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler kaçırılmıştı.

Saldırı nedeniyle başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.