Haberler

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 16 binden fazla terörist orduya teslim oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya ordusu, kuzeydoğudaki terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu açıkladı. Operasyonlar sayesinde güvenliğin arttığı ve sivil halkın yerleşim yerlerine döndüğü belirtildi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı açıklamada, koordineli askeri operasyonların bölgede güvenliği önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Abubakar, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu, çok sayıda örgüt elebaşının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ülkede artan güven ortamıyla birlikte sivil halkın yeniden yerleşim yerlerine döndüğünü ve ekonomik faaliyetlerin canlandığını belirten Abubakar, "İnsanların ata topraklarına dönmesi başarının gerçek göstergesidir." dedi.

Abubakar, insani yardım faaliyetleri, tarım alanlarının korunması ve su yollarının temizlenmesinin, halkın geçim kaynaklarını yeniden kazanmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?