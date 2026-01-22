Nijerya'nın kuzeydoğusunda 16 binden fazla terörist orduya teslim oldu
Nijerya ordusu, kuzeydoğudaki terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu açıkladı. Operasyonlar sayesinde güvenliğin arttığı ve sivil halkın yerleşim yerlerine döndüğü belirtildi.
Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı açıklamada, koordineli askeri operasyonların bölgede güvenliği önemli ölçüde artırdığını belirtti.
Abubakar, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu, çok sayıda örgüt elebaşının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Ülkede artan güven ortamıyla birlikte sivil halkın yeniden yerleşim yerlerine döndüğünü ve ekonomik faaliyetlerin canlandığını belirten Abubakar, "İnsanların ata topraklarına dönmesi başarının gerçek göstergesidir." dedi.
Abubakar, insani yardım faaliyetleri, tarım alanlarının korunması ve su yollarının temizlenmesinin, halkın geçim kaynaklarını yeniden kazanmasında kritik rol oynadığını vurguladı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.