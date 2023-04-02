Nijerya ordusu 11 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı 9 bölgede silahlı çete üyelerin kampları tespit edilerek, operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonlarda 11 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin kamplarının da imha edildiğini aktaran Aruwan, çetelere ait 6 motosiklet, 4 silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.