Nijerya, Okul Kaçırma Olayları Nedeniyle 41 Okulu Kapatma Kararı Aldı

ABUJA, 23 Kasım (Xinhua) -- Nijerya hükümeti, terörist gruplar tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen öğrenci kaçırma olaylarının ardından en az 41 okulun kapatılması talimatı verdi.

Eğitim Bakanlığı cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren kararın yalnızca federal hükümete ait okulları kapsadığını belirtti.

Açıklamada, bu kararın "ülkenin bazı bölgelerinde son dönemde yaşanan güvenlik sorunları ve olası başka güvenlik ihlallerini önleme ihtiyacı nedeniyle alındığı" vurgulandı ve etkilenen okulların müdürlerinin karara sıkı sıkıya uyması gerektiği ifade edildi.

Nijerya Hıristiyan Birliği'nin açıklamasına göre cuma günü ülkenin orta kesimlerindeki Nijer eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda en az 315 öğrenci ve öğretmen kaçırıldı.

Bu hafta başında ise ülkenin kuzeyindeki Kebbi eyaletinde devlete ait bir ortaokuldan en az 25 kız öğrenci kaçırılmıştı.