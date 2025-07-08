Nijerya, Nükleer Silah Denemeleri Yasağındaki Taahhüdünü Yeniledi

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, ülkesinin nükleer silah denemelerinin yasaklanmasına yönelik taahhüdünü yineledi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Shettima ve Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Dr. Robert Floyd ile başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldi.

Shettima, görüşmede, Afrika'nın önceliğinin nükleer silah edinmek değil, yoksullukla ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele olduğunu belirtti.

Nijerya'nın nükleer silah denemelerinin yasaklanmasına yönelik taahhüdünü yineleyen Shettima, "Herhangi bir nükleer çatışmanın sonucu asla kazanan-kazanan bir durum değildir, tam tersidir." dedi.

Shettima, Afrika'nın bugün nükleer silah edinme peşinde olmadığını ifade ederek, "Biz yoksullukla savaşıyoruz, ekonomi ile ekoloji arasındaki savaşın içindeyiz. Nükleer silahlarla ilgilenmek gibi bir niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'nın, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na (CTBT) olan bağlılığını yineleyen Shettima, CTBT'nin dünyanın dört bir yanına yayılmış 337 istasyonla gösterdiği yüksek dikkat için teşekkür etti.

Shettima ayrıca, CTBTO'nun sismik faaliyetler, tsunamiler ve volkanik patlamaların tespiti gibi sivil amaçlarla da hizmet verdiğini ve küresel ekolojik dengeye katkı sunduğunu belirtti.

CTBTO Genel Sekreteri Dr. Floyd ise Nijerya'nın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu liderliğinde nükleer testlerin azaltılması ve bu testlere karşı küresel normların güçlendirilmesi konusuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Floyd, Nijerya Atom Enerjisi Komisyonu ve Nijerya Nükleer Düzenleme Kurumu aracılığıyla sağlanan teknik katkıların kalitesine dikkati çekerek, ülkenin CTBTO ile kurduğu işbirliğini "doğal bir ortaklık" olarak nitelendirdi.