Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı - Haberler

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 3 yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 3 yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette 2019'da hükümetle silahlı çeteler arasında başlatılan "Barış, Uzlaşma ve Diyalog" programında önemli başarı kaydedildiğini belirtti.

Dosara, barış görüşmeleri kapsamında 3 yılda silahlı çetelerin, rehin tuttuğu 3 binden fazla kişiyi serbest bıraktığını kaydetti.

Eyaletin daha önce özellikle topluluklara yönelik saldırılar ve insan kaçırma gibi ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Dosara, bu program sayesinde saldırıların azaldığını ifade etti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Eyalet hükümeti, silahlı grupların çatışmaları bitirecek bir barış anlaşmasını imzalatarak "Barış, Uzlaşma ve Diyalog" programı başlattı.

AA / Adam Abu - Güncel

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