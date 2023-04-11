Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kaçırılan 80 kişi için fidye istendi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kaçırılan en az 80 kişi için fidye istendiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kaçırılan en az 80 kişi için fidye istendiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişiler, 7 Nisan'da Zamfara eyaletine bağlı Wanzamai köyünde kaçırdığı en az 80 kişinin serbest bırakılması için 30 milyon (yaklaşık 1,3 milyon TL) fidye istedi.

Silahlı kişiler, fidyenin ödenmediği takdirde, kaçırdıkları kişileri öldürmekle tehdit etti.

Öte yandan Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, rehinelerin kurtarılması için bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Silahlı kişilerin 7 Nisan'da Zamfara eyaletinin Wanzamai bölgesinde düzenlediği saldırıda aralarında çoğu kadın ve çocuğun bulunduğu en az 80 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.