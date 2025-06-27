Nijerya'nın Sağlık Altyapısı Yetersizliği Yıllık 1,1 Milyar Dolar Kaybına Neden Oluyor

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Afreximbank, Nijerya'nın sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle her yıl yaklaşık 1,1 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Yurt dışına bağımlılık, yerel sağlık yatırımlarını durduruyor ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

PORT Afrika İhracat-İthalat Bankası (Afreximbank), sağlık altyapısının yetersizliği sebebiyle halkın çoğunlukla yurt dışında tedavi olması sonucu Nijerya'nın her yıl yaklaşık 1,1 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Bankanın İhracat Geliştirme Genel Müdürü Oluranti Doherty, dün başkent Abuja'da düzenlenen 32. Afreximbank Yıllık Toplantıları'nda konuştu.

Doherty, yabancı tıbbi bakıma sürekli bağımlılığın yalnızca yerel sağlık altyapısına yatırımı durdurmakla kalmayıp aynı zamanda daha geniş ekonomiyi de etkilediğini söyledi.

Nijerya'nın, sağlık turizmi nedeniyle her yıl yaklaşık 1,1 milyar dolar kaybettiği bilgisini paylaşan Doherty, "Tüm kıtanın maliyeti, sadece kronik hastalıklar için yaklaşık 7 milyar dolar." dedi.

Doherty, Nijerya ve diğer Afrika ülkelerinden sağlık harcamalarına yönelik sermaye kaçışının, ülke içinde kritik sektörlere yatırım yapma konusunda kaçırılmış fırsatlar anlamına geldiğini anlattı.

Ülkede sağlık altyapısı yetersiz olduğu için Nijeryalılar, tedavi olmak amacıyla çoğunlukla yurt dışına gidiyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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