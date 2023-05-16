Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'nı Plateau eyaletinde 38 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Plateau Eyaleti Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette düzenlenen saldırıların ardından eyalet hükümet ile bölge yetkililerin çözüm bulmak için bir araya geldiğini belirtti.

Alabo, şiddet olaylarını önlemek amacıyla eyalette 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Saldırılarla ilgili soruşturma devam ederken olayların yaşandığını bölgeye ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını aktaran Alabo, bu iğrenç olayın arkasındaki faillerin adalete teslim edileceği sözünü verdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin gece saatlerinde Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerine düzenlediği silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.