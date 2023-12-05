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Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırı: 11 Ölü

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve evler kundaklandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

UIusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletinin Mangu bölgesine gelen kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, onlarca küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor. Son olarak, 1 Aralıkta eyalette düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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