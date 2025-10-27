Haberler

Nijerya'nın Lityum İşleme Sektörüne Çinli Yatırımlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya, 2023'ten bu yana Çinli yatırımcılardan 1,3 milyar doların üzerinde lityum işleme yatırımı almış durumda. Bakan Alake, bu yatırımların ülkenin ekonomik çeşitlendirme çabalarına katkı sağladığını vurguladı.

Nijerya'nın lityum işleme sektörüne, 2023'ten bu yana Çinli yatırımcılardan 1,3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığı bildirildi.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin medya asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Alake, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen 2025 Çin Madencilik Konferansı'nda konuştu.

Bakan Alake, Çinli şirketlerin Nijerya'nın lityum işleme kapasitesine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Mayıs 2023'te göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu yönetimi döneminin başlangıcından bu yana Çinli yatırımcılardan 1,3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını kaydeden Alake, söz konusu yatırımların Nijerya'nın ekonomik çeşitlenme çabalarına katkı sağladığını, petrol bağımlılığını azalttığını, ülkeye altyapı ve teknoloji transferi ile uzmanlık kazandırdığını belirtti.

Nijeryalı Bakan, Çinli ve Nijeryalı şirketler arasında kurulan ortak girişimlerin yerel mühendis ve işçilerin yetkinliklerini artırdığını vurguladı.

Lityumun, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan şarj edilebilir bataryaların temel bileşeni olduğunu hatırlatan Alake, artan küresel talebin Nijerya'nın merkez ve kuzey bölgelerinde yeni madencilik alanlarının açılmasını sağladığını ifade etti.

Alake, Afrika kıtasında çıkarılan madenlerin işlenmeden ihraç edilmemesi için değer zincirinde katma değerin artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Nijerya'nın yalnızca ham madde çıkarmayı değil, aynı zamanda temiz enerji dönüşümünü destekleyeceğinin altını çizen Nijeryalı Bakan, istihdam yaratacak ve sanayi büyümesini teşvik edecek küresel ölçekte rekabetçi bir değer zinciri kurmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.