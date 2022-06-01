Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere yasak - Haberler

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Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere yasak

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere yasak

Nijerya'nın en kalabalık şehirlerinden Lagos'ta, güvenlik gerekçesiyle motosiklet taksiler yasaklandı.

Nijerya'nın en kalabalık şehirlerinden Lagos'ta, güvenlik gerekçesiyle motosiklet taksiler yasaklandı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, taksilerin, şehirde yaşayan halka bir güvenlik tehdidi oluşturmaya başladığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Şehirde yasağın uygulanması için polis sayısı artırılırken, yaşanabilecek taşkınlıklardan ötürü okullara güvenlik uyarısı yapıldı.

Ayrıca, yasağı delen sürücülerin gözaltına alınacağı belirtildi.

Yasak, 38 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 2 hafta önce tartıştığı motosikletli taksi şoförleri tarafından öldürülmesi hadisesinin ardından geldi.

Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı şehirde çok sayıda genç, motosikletli taksilerden geçimini sağlarken, trafikten kurtulmak isteyen halk da hızından ötürü bu tür taksilere rağbet gösteriyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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