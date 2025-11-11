Haberler

Nijerya'nın Kuzeyindeki Güvenlik Sorunları Zirveye Taşındı

Güncelleme:
Eski İçişleri Bakanı Korgeneral Abdulrahman Bello Dambazau, Nijerya'nın kuzeyindeki artan güvenlik sorunlarını ve silahlı grupların yerel halk üzerindeki etkilerini vurguladı. Dambazau, güvenlik krizinin 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirtti ve bazı bölgelerdeki grupların halkı vergiye bağlayarak kendi kurallarını uyguladığını ifade etti.

Nijerya'nın eski İçişleri Bakanı ve emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Abdulrahman Bello Dambazau, ülkenin kuzeyinde artan güvenlik sorunlarına dikkati çekerek, bazı bölgelerde silahlı grupların yerel halkı vergiye bağlayıp kendi kurallarını uyguladığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dambazau, Kebbi eyaletinin başkenti Birnin Kebbi'de düzenlenen "Birinci Medya ve Güvenlik Zirvesi"nde konuştu.

Ülkenin kuzeyinde artan güvenlik sorunlarına işaret eden Dambazau, buradaki güvenlik krizinin 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini, bazı bölgelerde silahlı grupların yerel halkı vergiye bağlayıp kendi kurallarını uyguladığını söyledi.

Eski İçişleri Bakanı, güvenlik nedeniyle yoksulluk çekenlerin yüzde 70'inden fazlasının kuzeyde yaşadığını kaydetti.

"Katsina, Borno, Zamfara ve Kano'daki camilerde insanlar öldürüldü. Kuzey, çoban-çiftçi çatışmaları, terör ve haydutluk nedeniyle büyük acılar yaşadı." diyen Dambazau, "Bazı topluluklar artık haydut ve militanların kontrolüne girdi. Bu gruplar halkı vergiye bağlıyor, kendi yasalarını uyguluyor." şeklinde konuştu.

Dambazau, saldırılar nedeniyle binlerce kişinin öldüğünü, milyonlarcasının yerinden edildiğini, çok sayıda kadının dul, çocuğun ise yetim kaldığını kaydederek, ayrıca çiftçilerin tarlalarını, çobanların da hayvanlarını kaybettiğini dile getirdi.

Kuzey eyaletlerinin valilerine Maden Kaynakları Bakanlığının kurulması için baskı yapması çağrısında bulunan Dambazau, doğal kaynakların etkin şekilde değerlendirilmesiyle gelirlerin artırılabileceğini, bunun da yoksulluğun ve dolayısıyla güvensizliğin azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Dambazau, güvenlik sorunlarının çözümü için geleneksel kurumların güçlendirilmesi, tarımın canlandırılması, sokakta kalan çocukların eğitime kazandırılması ve sosyal kapsayıcılığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Zirveye katılan Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar ise güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Sorunlarımızı çözmek için birlikte konuşmalı, birbirimizi anlamalı ve aldığımız kararları uygulamalıyız." dedi.

Nasarawa Eyaleti Valisi Abdullahi Sule de kuzeydeki güvenlik krizinin kök nedenlerinin araştırılması gerektiğini, bu sorunların iklim değişikliği gibi etkenlerle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
