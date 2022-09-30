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Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,2 milyon çocuk acil eğitime muhtaç

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Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,2 milyon çocuk acil eğitime muhtaç

Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'nin faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,2 milyon çocuğun acil eğitime muhtaç olduğu bildirildi.

Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'nin faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,2 milyon çocuğun acil eğitime muhtaç olduğu bildirildi.

Nijerya Öğretmenler Kayıt Konseyi İcra Kurulu Başkanı Olusegun Ajiboye yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram ve ISWAP'nin saldırılarından en çok çocukların etkilendiğini belirtti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde terör saldırıları nedeniyle 1,2 milyon çocuğun acil eğitime muhtaç olduğuna işaret eden Ajiboye, "Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör ve isyan nedeniyle 2009'dan bu yana 1500'den fazla okul kapanmak zorunda kaldı. Eyaletlerde 910 okul ya hasar gördü ya da yıkıldı ve 2 bin 295 öğretmen de öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Ajiboye, ülkedeki terör olaylarının yabancı yatırımları azalttığını ve yerel ekonomiyi baskı altına aldığını söyledi.

Son yıllarda teröristlere yönelik operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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