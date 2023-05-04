Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 14 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 14 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, 30 Nisan'da Kebbi eyaletinin Dan Umaru in Zuru bölgesinde düzenlenen saldırının ardından ordunun eyaletteki silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonda aralarında çete liderinin de bulunduğu 14 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çok sayıda çete üyesinin de kaçtığını aktaran Danmadami, silahlı çete üyelerine ait 5 silah ve mühimmatla 2 motosikletin ele geçirildiğini ifade etti.

Kebbi eyaletinde 30 Nisan'da henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda aralarında 6 polisin de bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.