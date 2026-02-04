Haberler

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasına rağmen düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Faskari Yerel Yönetim Başkanı, saldırının ayrıntılarını paylaştı ve bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasına rağmen düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Faskari Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Surajo Aliyu Daudawa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, Katsina eyaletine bağlı Faskari'deki Doma bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Daudawa, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda ev ve aracın kül olduğunu aktaran Daudawa, "Doma halkı için talihsiz ve kötü bir durum çünkü son beş aydır, bugün kendimizi içinde bulduğumuz böyle üzücü bir olaya tanık olmamıştık." dedi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunlarının son bulması için geçen ay, eyalet hükümeti, silahlı çete gruplarıyla anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında daha önce ordu tarafından yakalanan 70 çete üyesi serbest bırakılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...

337 yıl hapsi isteniyor! CHP'li başkan kendini böyle savundu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur