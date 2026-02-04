Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasına rağmen düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Faskari Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Surajo Aliyu Daudawa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, Katsina eyaletine bağlı Faskari'deki Doma bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Daudawa, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda ev ve aracın kül olduğunu aktaran Daudawa, "Doma halkı için talihsiz ve kötü bir durum çünkü son beş aydır, bugün kendimizi içinde bulduğumuz böyle üzücü bir olaya tanık olmamıştık." dedi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunlarının son bulması için geçen ay, eyalet hükümeti, silahlı çete gruplarıyla anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında daha önce ordu tarafından yakalanan 70 çete üyesi serbest bırakılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.