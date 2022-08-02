Nijerya'nın Katsina eyaletinde motosiklet kullanımı yeniden yasaklandı Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Katsina eyaletinde yeniden motosiklet kullanımının yasaklandığı bildirildi. Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Katsina eyaletinde yeniden motosiklet kullanımının yasaklandığı bildirildi. Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyalette yeniden artan güvenlik sorunları nedeniyle Valiliğin yeni kararlar aldığını ve motosiklet kullanımının yeniden yasaklandığını ifade etti. Ertan saldırılar nedeniyle eyalette ocakta konulan motosiklet kullanımı yasağı mayısta kaldırılmıştı. Nijerya hükümeti, güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında motosiklet kullanımını yasaklamayı planlıyor ancak bu karara araç kullanıcıları itiraz ediyor. Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırında bulunan Katsina, suç olaylarının ve güvenlik sorununun yaşandığı eyaletlerin başında geliyor. Ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle Kano eyaletinin aldığı önlemler kapsamında akşam saatlerinde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Güncel AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler

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