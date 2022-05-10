Nijerya'nın Kano eyaletinde halkın temiz su kaynağı: Seyyar sucular

Nijerya'nın Kano eyaletinde el arabalı seyyar su satıcıları, halkın temiz suya ulaşabilmesinin tek adresi olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, Nijerya'da yaklaşık 206 milyon nüfusun yüzde 86'sından fazlası güvenli içme suyuna erişemiyor.

Halkın büyük kısmının evinde su tesisatı bulunmayan ülkede, Kano gibi eyaletlerde artan nüfus ve elektrik sorunları nedeniyle kırsal alanlarda ve hatta şehir merkezlerinde yaşayan birçok kişi su kıtlığı yaşamaya devam ediyor.

Halk, içme suyu sağlanması için eyalet makamlarına acil müdahale çağrısında bulunuyor.

Su sıkıntısıyla karşı karşıya olan Kano eyaleti halkı için Hausa dilinde "mai ruwa" olarak bilinen seyyar su satıcıları seferber oluyor.

Eyalette neredeyse her mahallede sabahtan akşama kadar el arabasıyla su satan yüzlerce seyyar sucu, günde yaklaşık 30 kilometre yol katediyor.

"Su sıkıntısı onlarca yıldır büyük zorluk"

Kano eyaletinde 6 yıldır el arabasıyla su satan Mamman Fagge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sıkıntısının onlarca yıldır büyük bir zorluk olduğunu belirtti.

Su satmak için her gün erken saatlerde yola düştüğünü anlatan Fagge, "Bidonla suyu alıp mahalleden mahalleye gezip satıyoruz. Bizim de suyu satın aldığımız yer var ve bazen su az geliyor o yüzden bidonu doldurmak için dakikalarca sırada beklemek zorunda kalıyorsun." dedi.

Fagge, bir bidon suyun fiyatının, bulunduğu yere göre 50-100 naira (1,80- 3,60 TL) arası değiştiğini kaydederek suyu, hanelere, pazarlara ve lokantacılara sattıklarını ifade etti.

Su sorununun eyaletin en büyük sıkıntılardan biri olduğunu dile getiren Fagge, su satma işinden memnun olmadığını söyleyerek "Ama ne yazık ki halkın çoğunluğu su sıkıntısıyla karşı karşıya. Yetkililerin sorunu doğrudan ele almalarının tam zamanı." dedi.

Mevcut arıtma tesisi artan nüfusun ihtiyacını karşılayamıyor

Kano Eyalet Su Kurulu Genel Müdürü Dr. Garba Kofar-Wambai, Kano'da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle halktan özür diledi.

Kano'daki arıtma tesislerinin yaklaşık 2 milyon insana su sağlamak için onlarca yıl önce kurulduğunu kaydeden Kofar-Wambai, nüfusun şimdi 7 milyonu aştığını ve bunun da içme suyu talebinde artışa yol açtığını söyledi.