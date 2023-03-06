Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'nın Kano eyaletinde 61 kişi difteriden hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Nijerya'nın Kano eyaletinde 61 kişi difteriden hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletinde, 61 kişinin difteri salgınında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Kano eyaletinde, 61 kişinin difteri salgınında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Kano yetkilisi Salma Suwaid, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerine difteri salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Suwaid, eyalette 61 kişinin salgında hayatını kaybettiğini, 783 kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

Eyalette artan vaka sayısının endişe verici olduğunun altını çizen Suwaid, "Bu salgının daha fazla can almasını engellemek için hızlı ve etkili şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Aşılama, difteriye karşı en iyi savunmamızdır ve başta çocuklar olmak üzere herkesin aşılanmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Suwaid, eyaletteki salgının muhtemelen düşük aşılama oranlarından kaynaklandığına işaret etti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor ve ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title