Nijerya'nın Kaduna eyaletinde şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Chikun bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olayları sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Şiddet olayların yaşandığı bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaşan Aruwan, bölgede huzur ve düzenin yeniden tesis edilmesi için soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Aruwan, halka bölgede yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağına sıkı şekilde uymaları çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişilerin dün Chikun bölgesinde düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Eyalette geçen yıl silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.