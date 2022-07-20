Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan Katolik rahip ölü bulundu Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan Katolik rahibin ölü bulunduğu bildirildi. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan Katolik rahibin ölü bulunduğu bildirildi. Kafanchan Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada, Kaduna eyaletinin Lere bölgesinde bu ayın başında kaçırılan 2 Katolik rahibinden birinin ölü bulunduğu belirtildi. Açıklamada, kaçırılan diğer rahip Donatus Cleophas'in silahlı kişilerinden elinden kaçmaya başardığı aktarıldı. Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Batı Afrika Nijerya Güncel Haberler

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