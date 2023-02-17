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Nijerya'nın First Lady'si Buhari depremzedelere 10 bin battaniye bağışladı

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Nijerya'nın First Lady'si Buhari depremzedelere 10 bin battaniye bağışladı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin eşi Aisha Buhari, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 10 bin battaniye bağışladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin eşi Aisha Buhari, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 10 bin battaniye bağışladı.

Aisha Buhari'nin bağışladığı 10 bin battaniye, Nijerya'ya ait askeri uçakla deprem bölgesine ulaştırılacak.

Halkla İlişkiler ve Strateji Konusunda Devlet Başkanın Kıdemli Özel Asistanı Muhammed Sani Zorro, Türkiye'nin Abuja büyükelçiliğini ziyaret ederek, Buhari'nin Türkiye'ye göndereceği yardımlara dair mektubu sundu.

Zorro, yaptığı açıklamada, Buhari'nin Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili gelişmeleri yakında takip ettiğini belirterek, "First Lady, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi." diye konuştu.

Zorro, Buhari'nin Türkiye'deki depremzedeler için 10 bin battaniyenin bağışladığını kaydetti.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ise Buhari'nin hep Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, Nijerya halkının da Türkiye'deki depremzedelere destek verdiğini belirtti.

Bayraktar, Aisha Buhari'nin ve Nijerya halkının verdiği desteklerden dolayı şükranlarını sundu.

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Kaynak: AA / Güncel

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