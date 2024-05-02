Nijerya'nın Enugu eyaletinde silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Enugu'nun Ohaukwu bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, aralarında hastanenin de bulunduğu çok sayıda binayı kundakladı ve bölge halkının gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.